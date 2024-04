Fußball-Bundesliga 1. FC Köln schlägt Bochum mit zwei Toren in der Nachspielzeit

Ungeteilt war die Meinung auch darüber, dass die gewohnt kämpferisch starke Mannschaft lange keine spielerischen Mittel fand, um gegen robuste Gäste einen Erfolg davonzutragen, den sie so dringend benötigt hatte. Doch das war spätestens in der Nachspielzeit vergessen, Müngersdorf verwandelte sich in ein Tollhaus. Da spielte es auch keine Rolle, dass Konkurrent Mainz 05 gegen Darmstadt 98 gewann (4:0), denn der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt weiterhin einen Punkt. Und auf die Bochumer selbst, die den ersten Nichtabstiegsplatz einnehmen, sind es vier Zähler – vor der FC-Reise am kommenden Wochenende zu den Bayern. Für die restlichen sechs Spiele hat Keller die Parole ausgegeben: „Wir wollen es schaffen, an Siege zu denken, nicht, dass wir verlieren können.“ Ein Griff also in die psychologische Trickkiste.