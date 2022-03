Schwäbe oder Horn : Wie geht es ab dem Sommer weiter im Tor des 1. FC Köln?

Köln Nach zuletzt starken Leistungen von Torhüter Marvin Schwäbe stellt sich beim 1. FC Köln die Frage, ob die ehemalige Nummer eins Timo Horn den Verein im Sommer verlässt. Der Konkurrenzdruck dürfte im Kölner Tor dennoch bestehen bleiben.

Wieder einmal wollte FC-Trainer Steffen Baumgart nach dem Sieg des 1. FC Köln gegen Bayer 04 Leverkusen am Sonntag nicht nur einen seiner Spieler loben. „Man muss aber auch den Marvin hervorheben, der in der ein oder anderen Situation einfach riesig gehalten hat“, nannte der 50-Jährige dann doch den Kölner Keeper. Vor allem in der jetzigen Phase, in der den FC viele offensivstarke Gegner erwarten, ist der Schlussmann besonders gefordert. „Da braucht man logischerweise auch einen guten Torwart“, so Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung, beim FC-Training am Mittwoch.

Fußballerische Qualitäten entscheidend

Bereits nach dem Spiel gegen Hoffenheim eine Woche zuvor hatte Kessler angemerkt, dass Marvin Schwäbe die Mannschaft lange im Spiel gehalten habe. Die neue Nummer eins lässt somit nach dreizehn Ligaspielen im Kölner Kasten keine Zweifel daran, dass beim FC die Torwartfrage nach der Ablöse des langjährigen Keepers Timo Horn erst einmal vom Tisch ist. „Ich glaube Marvin hat eine herausragende Leistung gezeigt und dann machst du das im Kollektiv“, so Kessler. Zu dem Kollektiv gehört, dass es im Tor nicht nur auf Glanzparaden ankommt. „Ich glaube, dass Marvin bei uns in der Mannschaft ein unglaublich angenehmer Typ ist. Er ist nicht der typische Lautsprecher hinten drin, wie man ihn vielleicht aus alten Tagen kennt. Sondern mit seiner ruhigen Art, die er nicht nur in den Händen, sondern auch in den Füßen hat, strahlt er das eben auch auf die Mannschaft aus“, so der ehemalige FC-Torhüter.

Die vom 36-Jährigen angesprochene Ruhe in den Füßen beschreibt, welche Anforderungen ein Keeper beim FC in dieser Saison erfüllen muss. Bereits in der vergangenen Woche ging Horn in einem Interview mit Streaming-Anbieter Dazn auf das Baumgartsche System ein. Das Abwehrspiel, das in den vorherigen Jahren unter anderem unter Gisdol und Stöger auf Vermeidung ausgelegt war, ist jetzt auf einen Spielaufbau von hinten raus fokussiert. Eine grundlegende Spielveränderung für Horn, dessen Qualitäten vor allem im Spiel auf der Torlinie liegen. Schwäbes Leistungen zeichnen sich dagegen eher wie von Baumgart gefordert durch das Spiel mit dem Ball aus. Für Torwarttrainer Uwe Gospodarek agiert der jetzige Stammkeeper dementsprechend als ein elfter Feldspieler, der jederzeit anspielbar ist.

Horn weiterhin mit dem Potenzial einer Nummer eins

Während es für Schwäbe beim FC also weiter aufwärts geht, erlebt Horn eine seiner schwierigsten Karrierezeiten. Trotz der Enttäuschung über seine neue Position als Ersatztorhüter nimmt der 28-Jährige die Situation gut an. Laut Gospodarek hätten sich seine Leistungen im Training unter anderem durch den abfallenden Druck sogar noch verbessert. Dennoch steht für den 28-Jährigen Horn außer Frage, die Mannschaft als Stammtorhüter unterstützen zu wollen. Ein Wechsel im Sommer scheint somit immer wahrscheinlicher. „Ich bin offen für neue Dinge. Vielleicht tut es gut, mal aus der Stadt rauszukommen und was Neues kennenzulernen. Ich habe den Anspruch, in der nächsten Saison zu spielen. Deswegen werde ich mich mit allem auseinandersetzen„, sagte der Keeper kürzlich bei Dazn. Da der Vertrag des gebürtigen Kölners im Sommer 2023 ausläuft, deutet alles darauf hin, dass ihn der FC bei einem Wechselwunsch auch wegen der finanziell benötigten Ablöse ziehen lässt.

