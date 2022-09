Begegnung in Nizza : FC-Spiel wird trotz Fan-Ausschreitungen angepfiffen

Update Nizza Unmittelbar vor dem ersten Gruppenspiel des 1. FC Köln in der Conference League in Nizza ist es zu massiven Ausschreitungen gekommen. Ob das Spiel angepfiffen wird, ist unklar.

Den gesamten Tag über war Nizza ein einziges Fan-Fest. Doch die Stimmung ist umgeschlagen. Unmittelbar vor dem ersten Gruppenspiel des 1. FC Köln bei OGC Nizza in der Conference League ist es zu Ausschreitungen im Stade Allianz Riviera gekommen. Wie Videos in den Sozialen-Medien zeigen, sind rund 100 vermummte Anhänger des 1. FC Köln auf die Heim-Fans losgegangen. Es kam zu wilden Schlägereien. Bilder zeigen, wie ein Fan einen gegnerischen Anhänger von der Tribüne tritt. Der Mann soll laut RTL+ „schwerer verletzt“ sein. Das Spiel soll nun um 19.40 Uhr angepfiffen, bei weiteren Verzögerungen aber abgebrochen und annulliert werden. Zwischenzeitlich wurde hinter verschlossenen Türen über das Austragen des Spiels beraten. FC-Kapitän Jonas Hector sprach zu den Fans. „Wir haben richtig Bock, das Spiel mit euch zu bestreiten. Wir wollen, dass das stattfindet, wir heißen das nicht gut, das sehen wir nicht gern. Wir haben uns dafür den Arsch aufgerissen, dass wir jetzt hier stehen dürfen. Bitte behaltet die Nerven, bleibt ruhig, unterstützt uns so gut es geht“, sagte Hector. „Das ist auch das, was der Verein will. Dass wir zusammenstehen und in Frieden einfach den Fußball feiern und nicht die Gewalt.“