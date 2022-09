Stürmer wirderspricht Köln : Sebastian Andersson schießt gegen den FC

Foto: dpa/Marius Becker

Köln Sebastian Andersson und der 1. FC Köln finden zurzeit nicht recht zueinander. Nachdem FC-Trainer Steffen Baumgart zuletzt lobende Worte für den Stürmer gefunden hatte, kritisierte dieser in einem Interview den FC und warf den Verantwortlichen Fehlverhalten vor.

Mit dem Toreschießen hatte es Sebastian Andersson in der jüngeren Vergangenheit eher weniger, dafür schießt der Stürmer gegen seinen eigenen Club – allerdings verbal. Im schwedischen Online-Portal „Fotballskanalen“ warf der Schwede dem FC Fehldiagnosen vor und bezichtigte die Clubführung der Falschaussage. „Die Ärzte in Köln haben von der Verletzungen gewusst. Sie haben ein MRT gemacht, als ich in Köln unterschrieben habe. Sie sagten, ich könnte nichts dagegen tun“, wird Andersson zitiert. „Es ist frustrierend, dass ich seit zwei Jahren mit starken Schmerzen trainiere.“

Andersson war 2020 für 6,5 Millionen Euro an den Rhein gewechselt, kassiert dem Vernehmen nach rund 2,5 Millionen Euro. Der Durchbruch blieb dem Stürmer in Köln aber verwehrt. Bereits früh in der Saison war er mit Salih Özcan zusammengestoßen, offenbar die Ursache der Verletzung. Schon im Sommer 2021 wollte Andersson in die Türkei wechseln, der Deal platzte aber auf der Zielgeraden, wohl wegen eines gescheiterten Medizinchecks. Auch in diesem Sommer hatten die Kölner Verantwortlichen Andersson gesagt, er könne den Verein verlassen, würde nur auf wenig Einsatzzeit kommen. Laut Sportdirektor Christian Keller hatte Andersson mehr als 20 Angebote vorliegen, auch einige lukrative. Die Deals seien aber auch am Verhandlungstisch und den Gehaltsvorstellungen gescheitert. Dann ließ sich Andersson operieren und wird dieses Jahr wohl nicht mehr für den FC auflaufen.

Unsere Partner









zurück

weiter