Saisonstart des 1. FC Köln Der FC geht selbstbewusst in das Duell mit Dortmund

Aus der anfänglichen Ohnmacht in Dortmund wurde dann doch noch eine Mannschafts-Aufbau-Feier, der Frust schlug um in Trotz und Wille, eine neue Kampagne in Richtung Titel starten zu wollen, was Steffen Baumgart imponiert. Das zeige, sagte der Trainer vor dem Bundesliga-Start seines FC an diesem Samstag beim BVB (18.30 Uhr/Sky), welche „Power in dem Club steckt“. Auch wenn die Kölner, wie Baumgart sagt, gerne „unseren Beitrag geleistet und unser Spiel gegen die Bayern erfolgreich gestaltet“ hätten, der 51-Jährige gehört nicht zu den Menschen, die verschüttete Milch wieder zurück in Kännchen schieben möchten. Sein Blick gilt dem Spiel beim verhinderten Meister und dem Auftakt in eine neue Spielzeit, die alle herbeisehnen. „Sechs Wochen Vorbereitung sind genug“, betont Baumgart und spricht von einer „großen Vorfreude“, unabhängig „von der Schwere der Aufgabe“.