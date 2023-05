FC gewinnt leidenschaftliches Derby Selke wird zum Kölner Helden beim 2:1-Sieg in Leverkusen

Neben dem Sport hatte für Baumgart noch ein weiterer Aspekt Gewicht: „Wir brauchen ein friedliches, schönes Nachbarschaftsduell oder Derby, wie wir es auch nennen.“, sagte er. „Die Sachen, die auszumachen sind, sind auf dem Platz auszumachen“. Und die Fans hielten sich an den Wunsch. Trotz der Verlegung hatten 7000 Kölner Anhänger ihre Mannschaft an die Dhünn begleitet. Die Begrüßung der zweiten Hälfte aus dem Gäste-Fanblock jedoch hatte dem Kölner Trainer wahrscheinlich nicht ganz gepasst. Eine Vielzahl von Tennisbällen flogen auf den nassen Rasen. Die gelben Bälle hinderten die Gäste aber nicht, sich weiterhin wohl zu fühlen beim Nachbarn. Sie hielten die Bayer-Elf von ihrem Tor fern und verlagerten das Spiel in deren Hälfte. Einen Volleyschuss von Kapitän Jonas Hector in seinem viertletzten Karrierespiel lenkte Hradecky gerade noch über die Latte (52.).