1. FC Köln gegen Hertha Selkes ganz besonderes Spiel gegen den Ex-Club

So sehr, dass er es wohl nicht bereute, täte er diesmal der Hertha weh. Zwar bedeutete für die Berliner eine Niederlage in Müngersdorf nicht den feststehenden Abstieg, doch der Ligaverbleib wäre so kaum noch zu realisieren. Keine Frage, das Duell ist für den Angreifer, aufgewachsen in Baden-Württemberg, ein ganz besonderes. Schließlich gilt die Alte Dame, erstens, als seine alte Liebe. Und Berlin, das wird er nicht müde zu betonen, ist zu seiner zweiten Heimat geworden. Zweitens trifft er auf seine alten Mannschaftskollegen und insbesondere auf Pal Dardai, jenen Trainer, mit dem er sich bei der Hertha offenbar tadellos verstand. „Es ist ein besonderes Spiel“, gab Selke jüngst zu. „Ich gucke immer auch nach Berlin und hoffe, dass sie es schaffen. Ich weiß, dass das komisch zu sagen ist, weil wir noch gegen sie spielen.“ Aber auch der FC will die Saison nicht gemütlich austrudeln lassen, die anvisierte 40-Punkte-Marke ist schon am 32. Spieltag erreichbar. Auch deswegen glaubt Selke: „Es wird nicht so einfach für sie bei uns.“