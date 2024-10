Strubers neue Spielidee FC setzt auf Pragmatismus statt Spektakel

Der Wert des Resultates, so müssen es die Kölner einstufen, überwiegt aber zunächst einmal jenen der spielerischen Kunst. Denn wer will schon in der berühmten Schönheit sterben? „Die Bedeutung dieser drei Punkte“, so empfand es Struber, „war für uns in Anbetracht der Tabelle sehr groß.“ Dass die Abwehr ohne Gegentreffer blieb, dürfte den Glauben an die eigene Wehrhaftigkeit steigern. Auf klare Torchancen mussten die Gäste verzichten. „Restriktiver“ als zuvor sei man gewesen, sagte Struber. Die neu entdeckte Stabilität, Strenge und Seriosität folgten der Umsetzung eines Planes, das „Zu-null“ diente als Resultat. „Das war ein Thema in den vergangenen Wochen bei uns. Das fängt vorn an und geht hinten bis zu Jonas (Torhüter Urbig, Anm. d. Red.)“, sagte Waldschmidt. „Wir müssen da gemeinsam und kompakt agieren; das haben wir heute über weite Strecken ganz gut hinbekommen.“ Ein Zauberfuß kann hie und da trotzdem nicht schaden.