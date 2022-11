FC-Dauerbrenner : Skhiri steht mit Tunesien vor dem WM-Aus

Raus mit Applaus bei der WM? Der kölsche Tunesier Ellyes Skhiri (links). Foto: AP/Luca Bruno

Bonn FC-Profi Ellyes Skhiri muss mit Tunesien gegen Weltmeister Frankreich am Mittwoch gewinnen, um nicht die Heimreise von der WM antreten zu müssen. Der 1. FC Köln darf sich gleichwohl über zusätzliche Einnahmen freuen.

Nach der Reise war vor der Reise, zumindest für die Trainer und die meisten Spieler des 1. FC Köln. Denn nach dem einwöchigen USA-Trip der Kölner war eine Pause dringend nötig. Nicht, weil das einzige Testspiel auf dieser Reise gegen den Bundesliga-Kontrahenten VfB Stuttgart (2:4) zu viel Kraft gekostet hätte, nein, die Strapazen aufgrund der 24 Pflichtspielen des FC und den abschließenden drei Liga-Niederlagen waren eine Last – für Körper und Geist. Also verabschiedeten sich Mannschaft und Stab in den Urlaub. Einfach mal Durchschnaufen. Hawaii, Costa Rica, Dominikanische Republik – die Reiseziele sind vielfältig und auf der ganzen Welt verstreut. Während viele Spieler auch gleich in den USA blieben (Los Angeles, New York), zog es Trainer Steffen Baumgart etwa nach Adelaide, Australien, zum Besuch seiner Tochter.

Ellyes Skhiri ist zwar auch auf Reisen, doch auf das Hochlegen der Beine oder eine ruhige Einheit Sightseeing muss der Tunesier dabei verzichten. Er weilt in Katar mit der Nationalmannschaft seines Landes: bei der WM. Unter Trainer Jalel Kadri ist der Dauerrenner- und brenner des FC absoluter Stammspieler und Leistungsträger. Als einer der wenigen Spieler Tunesiens absolvierte Skhiri, der bereits bei der WM 2018 im Kader stand, beide bisherigen Gruppenspiele über die volle Distanz. Doch auch sein unermüdlicher Einsatz brachte nicht den erhofften Ertrag. Die Nordafrikaner stehen mit lediglich einem Punkt am Tabellenende der Gruppe D, treffen am letzten Spieltag auf den souveränen Tabellenführer Frankreich (6 Punkte). Nur ein Sieg gegen den Weltmeister eröffnet ihnen die Chance auf ein Weiterkommen ins Achtelfinale.

Skhiri läuft die meisten Kilometer gegen Dänemark

Dabei hatten Skhiri und seine Mitstreiter gegen Dänemark, zuvor als einer der Geheimfavoriten des Turniers gehandelt, mit einer kämpferisch ansprechenden Leistung überzeugt. Das torlose Remis am ersten Spieltag gegen das Team von Kasper Hjulmand brachte Tunesien in eine gute Ausgangsposition vor dem Duell mit Australien. Skhiri spulte, wie man es beim 1. FC Köln kennt, die meisten Kilometer auf dem Platz ab. Seine Qualitäten als Box-to-box-Spieler vor der Abwehr waren gegen die Skandinavier enorm wichtig für die defensive Stabilität Tunesiens und sicherten einen durchaus verdienten Punkt.

Unter Trainer Kadri bewies Tunesien in Freundschaftsspielen vor der WM gegen starke Gegner, dass mit ihnen zu rechnen sein wird. Entsprechend hoch waren die Erwartungen für Katar. Umso enttäuschender dürfte die bittere Niederlage gegen Australien für die vielen mitgereisten tunesischen Anhänger gewesen sein. Trotz der zahlreichen Unterstützung von den Rängen tat sich Tunesien beim WM-Debüt des deutschen Schiedsrichters Daniel Siebert enorm schwer. Australien schnürte die Adler von Karthago oft in der eigenen Hälfte ein und drückte vor allem in der Anfangsphase. Der Treffer durch Duke (25.) war die logische Folge. Tunesien stemmte sich dann mit aller Macht gegen die Niederlage, aber ein eigener Treffer wollte nicht gelingen.

FC kassiert 180 000 Euro

Für Skhiri, der sich in jungen Jahren für die Nationalmannschaft Tunesiens und gegen Frankreich entschieden hatte, dürfte das Spiel am Mittwoch gegen Frankreich daher etwas ganz Besonderes werden. Auf den 28-Jährigen, der mittlerweile 48 Länderspiele absolviert hat, wird es ankommen, wenn es darum geht, die Kreise von Adrien Rabiot und Antoine Griezmann einzuengen im Mittelfeld. Gegen „Les Blues“ benötigt Tunesien unbedingt einen Dreier, um sich die Chance auf ein Weiterkommen offen zu halten. Sehr wahrscheinlich ist der nicht. Aber es gab ja schon den einen oder anderen Coup bei diesem Weltturnier zu bestaunen, siehe Saudi-Arabien (gegen Argentinien), siehe Japan, das die Deutschen niederrang.