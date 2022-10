1:1 gegen Hoffenheim : So brachte der FC die TSG an den Rand einer Niederlage

Foto: dpa/Marius Becker

Köln Der FC nutzte gegen Hoffenheim eine Chance, die er eigentlich gar nicht hatte. 1:1 hieß es nach 90 Minuten. Dabei wäre ein Kölner Sieg nicht unverdient gewesen.

Steffen Baumgart ging leicht in die Hocke, streckte die Arme in die Höhe und blickte Richtung Himmel. Der Trainer des 1. FC Köln war ganz offensichtlich erleichtert. Erleichtert, aber mindestens genauso beeindruckt. Beeindruckt von seiner eigenen Mannschaft beim 1:1 gegen Hoffenheim. “Die Jungs bekommen von mir ganz viele Komplimente, auch verdienter Maßen“, sagte Baumgart. „Sie lassen ihr Herz auf dem Platz und das ist es, was wir sehen wollen.“ Schon unter der Woche hatte Baumgart versprochen, dass seine Mannschaft alles „rein werfen würde“. Und genau das tat sie gegen Hoffenheim. Die Kölner liefen den Gegner an, störten die Hoffenheimer im Spielaufbau und liefen, liefen und liefen.

122 Kilometer spulte das Team von Baumgart ab. „Ich weiß nicht, wo wir die Kräfte für die gute Laufleistung hergeholt haben, aber es hat uns heute wieder ausgezeichnet, dass wir als Team fungieren“, sagte Florian Kainz. „ Wir haben heute alles rausgeholt, was noch gegangen ist. Es war eine sehr intensive Woche und hintenraus hat man schon gemerkt, dass uns die Kräfte fehlen.“ Und das vor allem, weil die Begegnung gegen Slovacko gerade einmal zwei Tage zurücklag und mit einer Mannschaft, deren Verletztenliste fast so lang ist, wie die Liste der gesunden Akteure. Doch die Kölner stemmten sich mit Leidenschaft gegen die neunte Niederlage in Serie gegen Hoffenheim. „Jeder Spieler, der auf dem Platz war, hat alles gegeben, um nicht als Verlierer vom Platz zu gehen“, sagte auch Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielabteilung.

Unsere Partner









zurück

weiter

Vor allem Linton Maina, der eigentlich verletzungsbedingt ebenfalls als Wackelkandidat galt, stellte die TSG-Hintermannschaft vor erstaunliche Probleme. “Der Trainer hat mir schnell zu verstehen gegeben, dass ich spielen sollte, egal was ist und deswegen ging es dann“, sagte Maina. „Zum Ende hin war ich schon sehr platt, die Beine wollten nicht mehr so ganz.“ Der Außenspieler sorgte über die rechte Seite immer wieder für Gefahr, legte Florian Kainz perfekt die Führung auf, erkämpfte sich einige Bälle unter anderem gegen den überforderten Ex-Kölner Kevin Vogt und hätte auch selbst treffen müssen. Die einzige Schwachstelle Mainas an diesem Abend. Drei Mal versuchte es der 23-Jährige, scheiterte aber entweder an Oliver Baumann im Hoffenheimer Tor oder an seinen eigenen Nerven. So wie Kainz, der im ersten Durchgang kaltschnäuzig traf, nach dem Wechsel aber den zweiten Kölner Treffer liegenließ.

Foto: dpa/Thomas Frey 13 Bilder So bewerten wir die FC-Spieler gegen Hoffenheim

Am Donnerstag ins Endspiel gegen Nizza

„Unabhängig davon, ob wir eine gute Torchance vergeben oder mal nicht schnell genug abspielen, macht es Spaß, die Jungs so zu sehen“, sagte Baumgart. Dabei hätte der Spaß auch noch größer ausfallen können. Denn der FC war dem Sieg deutlich näher als die TSG. Der FC kam auf elf Abschlüsse, Hoffenheim auf fünf, Köln gewann mehr Zweikämpfe, mehr Kopfball-Duelle. Einzig die Passqualität war eher unter Durchschnitt, zumindest unter dem der Kölner. Vor allem mit Bällen in die Tiefe überforderten die Kölner den Gegner. So auch kurz vor Schluss, als Mark Uth einen dieser tiefen Bälle auf Florian Dietz spielte, der umgehend zum Sprint ansetzte und von Ozan Kabak von den Beinen geholt wurde. Kabak sah zwar Gelb-Rot, doch Dietz musste mit einer Knieverletzung vom Platz. Dietz zog sich bereits einen Kreuzbandriss zu und auch gegen Hoffenheim griff sich der Angreifer, nachdem er es noch einmal versucht hatte, erneut ans Knie. Eine Diagnose steht noch aus. „Ich gehe davon aus, dass Flo der Nächste ist, dem etwas fehlt“, ahnte Baumgart.