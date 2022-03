Schwache Ausbeute : So effizient ist der 1. FC Köln vor dem gegnerischen Tor

Analyse Köln Mit dem xGoal-Wert bewertet die Deutsche Fußball Liga die Trefferwahrscheinlichkeit eines Torversuchs. Laut dieser Statistik könnte der 1. FC Köln deutlich effizienter sein.

Gemessen an dieser Kennzahl war Dudas Schuss jedoch nicht die größte Torchance des Spiels. Diese hatte der BVB kurze Zeit zuvor gehabt. Erling Haaland kam frei vor Kölns Keeper Marvin Schwäbe zum Schuss. Schwäbe hielt den flach geschossenen Ball mit dem Fuß. Haaland, der in dieser Saison bereits 16 Treffer erzielte, blieb an diesem Abend ohne Torerfolg. Dabei gehört der Norweger zu den effizientesten Stürmern der Liga. Sein Schuss in der 56. Minute hatte laut DFL eine Torwahrscheinlichkeit von 60 Prozent. Alleine Schwäbes starker Reflex dürfte den Führungstreffer des BVB verhindert haben.