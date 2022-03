„Es war mir eine Ehre“ : FC-Finanzboss Alexander Wehrle verabschiedet sich mit emotionalen Worten

Köln Mit emotionalen Worten verabschiedet sich FC-Finanzboss Alexander Wehrle vom 1. FC Köln. Der FC gab nun den Zeitpunkt des Wechsels bekannt.

Mit emotionalen Worten haben FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle und der 1. FC Köln das Datum ihrer offiziellen Trennung bekannt gegeben. Am 12. März endet eine Ära am Geißbockheim. Wehrle verlässt die Geißböcke auf eigenen Wunsch, wird ab 20. März Vorstandsboss beim VfB Stuttgart. Jenen Verein, den er vor mehr als neun Jahren für den Posten beim 1. FC Köln verlassen hat.

„Mit vielen sehr unterschiedlichen Menschen und einem großartigen Team am Geißbockheim bin ich beim FC seit 2013 einen gemeinsamen Weg gegangen, durch dick und dünn. Nach mehr als neun Jahren endet nun dieser Weg für mich“, sagte Wehrle. „Ich kann mit gutem Gewissen und dem Gefühl gehen, dass ich einen FC hinterlasse, der wirtschaftlich, strukturell und sportlich stabil aufgestellt ist. Es war mir eine Ehre, für den 1. FC Köln zu arbeiten und ich wünsche Mannschaft, Trainerteam, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Gremien sowie allen FC-Fans nur das Beste – außer natürlich weitere Punkte gegen den VfB Stuttgart.“ Wehrle weilt aktuell in Urlaub, wird für den FC nicht mehr arbeiten, aber an der digitalen Vollversammlung der DFL am 8. März für den FC teilnehmen und am 11. März beim DFB-Bundestag für die Geißböcke abstimmen.