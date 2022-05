Köln hat noch realistische Chancen : So erreicht der FC doch noch die Europa League

Köln Die Enttäuschung nach dem 0:1 gegen Wolfsburg war bei den Spielern des 1. FC Köln groß. Zwar haben die Geißböcke das Erreichen der Europa League aus der Hand gegeben, es ist aber definitiv noch möglich. Das sind die möglichen Szenarien.

So richtig wollten sich die Spieler des 1. FC Köln nicht festlegen. Auf der einen Seite die Enttäuschung nach der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg, auf der anderen Seite das Erreichen des europäischen Wettbewerbs, wenn auch vorerst nur die Playoffs der Conference League. „Ich weiß selber noch nicht so genau, wie glücklich ich bin“, sagte unter anderem der zuletzt so formstarke Mark Uth, der gegen den VfL einen eher bescheidenen Tag erwischte. Zum Erreichen der Conference League, auf die der gebürtige Kölner laut eigenem Bekunden auch Lust habe, sagte Uth: „Wir haben eine hervorragende Saison gespielt und wir können eigentlich sehr glücklich sein, dass wir es geschafft haben. Aber wir spielen noch um die Europa League nächste Woche, da wollen wir das Spiel in Stuttgart natürlich gewinnen und noch einen Platz nach vorne springen.“

Und das ist durchaus noch möglich. Zwar hat der FC die Qualifikation für die Europa League nicht mehr in den eigenen Händen, ausgeschlossen ist sie aber auch noch nicht. Der letzte Spieltag bringt nun die Entscheidung. Die Tabellenkonstellation ist für die Geißböcke mittlerweile recht eindeutig. Nach dem 33. Spieltag liegt der FC mit 52 Zählern auf Rang sieben, nach unten wird nichts mehr passieren – die Conference League ist also sicher. In der Theorie ist für den FC noch Platz fünf drin. Auf dem liegt Freiburg mit 55 Punkten, allerdings hat die Streich-Elf (+13) eine deutlich bessere Torbilanz als der FC (+4). Neun Tore werden die Geißböcke wohl nicht mehr aufholen. Es geht also voraussichtlich nur noch um Rang sechs. Auf dem liegt Union Berlin mit 54 Punkten, also mit zwei Zählern mehr als der FC. Union kommt zudem auf eine Torbilanz von +5.

Der 1. FC Köln muss in Stuttgart gewinnen

Um doch noch die Europa League zu erreichen, muss der FC zunächst einmal die eigenen Hausaufgaben machen. Nur wenn die Kölner das Auswärtsspiel beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart gewinnen, besteht überhaupt noch die Chance auf Rang sechs. Ein Sieg beim VfB ist für den FC also Pflicht. In diesem Fall wird der bange Blick Richtung Bochum gerichtet. Dort fällt im Fernduell gegen Union Berlin die Entscheidung über Europa. Sollte der FC gewinnen und die Eisernen verlieren, steht Köln in der Europa League. Auch ein Unentschieden würde dem FC reichen. Gewinnen die Geißböcke gegen die Schwaben mit einem Tor Differenz und Berlin spielt remis, gäbe es einen Punkt- und Tore-Gleichstand. Dann würden die meist erzielten Tore gelten und der FC würde die Spielzeit voraussichtlich doch noch auf Rang sechs beenden. Aktuell haben die Geißböcke 51 Tore erzielt, Union 47.

So zieht der 1. FC Köln noch an Union Berlin vorbei: Der FC muss sein Auswärtsspiel in Stuttgart unbedingt gewinnen und Union Berlin darf nicht über ein Remis in Bochum hinauskommen.