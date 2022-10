Alles möglich in der Conference League : So erreicht der FC noch die nächste Runde

Köln Die Enttäuschung war bei den Akteuren des 1. FC Köln nach der 0:2-Niederlage in Belgrad groß. Dabei hat der FC ein Weiterkommen noch in den eigenen Händen.

Die Enttäuschung war den Spielern des 1. FC Köln deutlich anzusehen. Mit versteinerter Miene starrten die FC-Profis am Donnerstagabend in das halbgefüllte Stadion Partizana, das eigentlich zu einem großen Europa-Fest eingeladen hätte. Eigentlich, denn zum einen waren Kölner Fans nach den Ausschreitungen von Nizza für die Partie in Belgrad nicht zugelassen, zum anderen lieferten die Kölner einen überraschend trostlosen Auftritt bei Partizan ab. Und das, obwohl FC-Trainer Steffen Baumgart noch vor der Begegnung versprochen hatte, man werde alles dafür tun, den Kölner Fans eine weitere Auswärtsreise zu ermöglichen. Das Versprechen hielten die Kölner Spieler nicht, die Chance auf das Erreichen der Zwischenrunde hat sich nach der 0:2-Pelite zwar verschlechtert, verpufft ist sie noch lange nicht. Im Gegenteil: Platz zwei - und damit die Playoffs gegen einen drittplatzierten der Europa-League - kann der FC sehr wohl noch erreichen.

Kann der 1. FC Köln die Zwischenrunde der Conference League noch erreichen?

Ja, und das sogar aus eigener Kraft. Da Nizza vollkommen überraschend dem 1. FC Slovacko im Heimspiel 1:2 unterlag, beträgt der Rückstand auf OGC und Rang zwei weiterhin „nur“ einen Zähler. Die Tabellenkonstellation sieht also so aus: Belgrad belegt mit acht Zählern Rang eins. Es folgen Nizza mit fünf sowie Köln und Slovacko mit jeweils vier Punkten. „Wir können die anderen Spiele ja nicht beeinflussen. Wir können unsere beiden Spiele beeinflussen. Da werden wir versuchen, sechs Punkte zu holen“, sagte Timo Hübers nach der Pleite. Und tatsächlich, sollte der FC sechs Punkte holen, ist den Kölnern der zweite Platz nicht mehr zu nehmen. Am 27. Oktober ist der FC dafür zunächst zu Gast beim 1. FC Slovacko. Sollten die Kölner die Partie gewinnen, kommt es am 3. November in Köln zu einer Art Endspiel gegen OGC Nizza (21 Uhr). Sollte Nizza in diesem Fall zuvor gegen Belgrad nicht gewonnen haben, würde den Kölnern sogar ein Remis zum Weiterkommen reichen.