Gewinner und Verlierer beim FC : So fällt die Hinrunden-Einzelkritik des 1. FC Köln aus

Foto: dpa/Marius Becker

Köln 25 Punkte, Tabellenplatz acht, Achtelfinale im Pokal – die Hinrunden-Bilanz des 1. FC Köln fällt recht positiv aus. Auch, weil einige Spieler in den vergangenen Monaten über sich hinausgewachsen sind. Andere Akteure standen nur hinten an. So fällt die GA-Einzelkritik der Hinrunde aus.

Mit einem breiten Lächeln im Gesicht konnte sich FC-Trainer Steffen Baumgart in den Weihnachtsurlaub verabschieden. Skifahren in Saalbach/Hinterglemm steht auf dem Plan. Dass der 49-Jährige die Zeit in Österreich genießen kann, ist auch ihm zu verdanken. 25 Punkte aus der Hinrunde, Tabellenplatz acht, dazu noch das Überwintern im Pokal. Baumgart hat dem 1. FC Köln seine Handschrift verliehen und einen attraktiven Offensivfußball installiert. Der Trainer hat viele einzelne Spieler verbessert, ihnen wieder Selbstvertrauen gegeben und der Erfolg gibt ihm recht. Zum Beispiel Anthony Modeste. Der Franzose, vor einem Jahr noch nach St. Etienne ausgeliehen, hat mittlerweile elf Treffer in der Liga und zwei im Pokal erzielt. Die acht Kopfballtore sind nicht nur ligaweit Rekord, Modeste ist mit dem Kopf der treffsicherste Stürmer der europäischen Top-Ligen.

Auch Salih Özcan und Benno Schmitz haben unter Baumgart eine positive Entwicklung durchgemacht. Özcan war in den vergangenen Wochen bester Kölner, Schmitz ist ebenfalls Leistungsträger, wird mittlerweile der „kölsche Cafu“ genannt. Zudem bewies der Coach gleich mehrmals sein goldenes Händchen bei den Reservisten. Er hält das Team zusammen, lässt kaum Unruhe aufkommen. Denn es gibt auch Spieler, die aktuell bei den Geißböcken sicherlich nicht sonderlich glücklich sind. Noah Katterbach spielte nur beim 0:5 gegen Hoffenheim oder auch Jorge Meré kommt auf überraschend wenig Einsatzzeit. Sebastian Andersson ist extrem engagiert, Zählbares springt allerdings nur selten heraus.