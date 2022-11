Nach dem letzten Pflichtspiel des Jahres : So geht es für den FC nun weiter

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Bonn Nach dem 15. Spieltag haben sich die Bundesligisten in die Winterpause verabschiedet. Diese fällt durch die WM außergewöhnlich lang aus. Für den FC steht nach der USA-Reise nur eine kurze Erholungspause auf dem Programm. Anfang Dezember geht es weiter.

Fehlende Kraft und geistige Frische waren laut Steffen Baumgart die ausschlaggebenden Faktoren für die Niederlage beim letzten Bundesligaspiel dieses Jahres. Daran möchte der 1. FC Köln in der langen WM-Winterpause arbeiten. Am Mittwoch geht der FC zunächst aber auf die geplante USA-Reise. In Austin wird die Mannschaft unter anderem auf den VfB Stuttgart treffen. Nach einem starken Saisonstart ist die Ausgangsposition vor der WM- und Winterpause alles andere als rosig. Drei Niederlagen in Folge und nur ein Punkt aus den vergangenen fünf Spielen machen sich auch in der Tabelle bemerkbar. Die Geißbocke trennen gerade mal drei Punkte von einem Relegationsplatz. Gegen Berlin wirkte die Mannschaft gerade nach dem Wechsel platt. „In der zweiten Halbzeit war ich der einzige da draußen, der halbwegs fit war“, konstatierte Steffen Baumgart (50) nach dem Spiel. Gute zwei Monate hat der Verein nun Zeit, sich auf den Rückrundenauftakt gegen Bremen am 21. Januar vorzubereiten und das Ruder wieder rumzureißen.

Auf der einwöchigen Reise im texanischen Austin geht es dabei gegen die ebenfalls abstiegsbedrohten Stuttgarter sowie das MLS-Team Austin FC. Zusätzlich steht für die Kölner ein Besuch der American Football Liga (NFL) und des NASA Space Centers in Houston an. Nach dem USA-Trip geht es für die Akteure zunächst in den wohlverdienten Urlaub, ehe am 8. Dezember das Training wieder aufgenommen wird. „Für uns ist die Herausforderung, wie viel Pause wir den Spielern geben, wann wir wieder einsteigen, wie die Balance zwischen Ruhephase und Belastung ist”, unterstreicht Baumgart die Komplexität der diesjährigen Winterpause.

