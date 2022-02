Nach 1:0-Erfolg über Freiburg : So geht es nun weiter mit FC-Trainer Steffen Baumgart

Köln Am Samstag gegen den SC Freiburg fehlte FC-Trainer Steffen Baumgart im Stadion. Gegen Leipzig könnte der Kölner Coach wieder an die Seitenlinie zurückkehren.

Das Video ging viral: FC-Trainer Steffen Baumgart schaute das Heimspiel seines 1. FC Köln in den heimischen vier Wänden mit der Familie, erweckte dabei aber den Eindruck, als habe er manchmal vergessen, dass er sich nicht an der Seitenlinie im Kölner Stadion befand. Schreiend, fluchend und gestikulierend – also emotional, wie man ihn aus dem Stadion kennt – bearbeitete der Kölner Coach Fernseher oder Smartphone, um doch irgendwie Einfluss auf die Partie nehmen zu können. Tochter Emilia hatte das Video bei TikTok gepostet. Auch wenn das Video viele Herzen der FC-Fans erreichte, in Köln wird man froh sein, wenn der Trainer möglichst schnell wieder auf der Trainerbank Platz nimmt.

Wann kehrt FC-Trainer Steffen Baumgart zurück auf die Trainerbank?

Wie kommunizieren Baumgart und Pawlak während des Spiels?

Sollte Baumgart nicht rechtzeitig fit sein, wird das Auswärtsspiel in Leipzig sicherlich ähnlich ablaufen, wie das Heimspiel gegen Freiburg. Vor der Begegnung am Samstag hieß es von Kölner Seiten, dass es allenfalls zu einem Kontakt in der Halbzeit kommen würde. Gegen Freiburg stand Baumgart im direkten Austausch mit dem Kölner Video-Analysten. Und das lautstark, wie das virale Video verdeutlicht. Baumgart gab auch Anweisungen, ob diese wirklich André Pawlak erreicht haben, ist nicht klar. In der Halbzeit war Baumgart dann per Video dem Team zugeschaltet. Doch auch ohne digitale Unterstützung glaubt man beim FC an Pawlak und Co.. „Unser Trainerteam arbeitet sehr akribisch und intensiv mit unserer Mannschaft und ist von morgens bis abends hier. Das zeigt, dass auch im Trainerteam hart gearbeitet wird – und nicht nur auf dem Platz. Es ist schön, zu sehen, dass dieses Team so gut funktioniert“, sagte der Leiter der Lizenzspierabteilung Thomas Kessler.