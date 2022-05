Nach der Erfolgssaison : So geht es nun weiter für die Europa-Stars des FC

Foto: dpa/Matthias Balk

Köln Nach dem Saisonabschluss am Sonntag verabschieden sich Spieler und Trainer in den Urlaub. Wie es für die Kölner Europa-Helden weitergeht, steht aber schon fest.

Der Frust über die späte Niederlage gegen den VfB Stuttgart dürfte sich bei den Spielern des 1. FC Köln wohl in Grenzen gehalten haben. Zumindest war er nicht von langer Dauer. Minuten nach dem 1:2 tauchten in den sozialen Medien bereits die ersten Kabinenfotos und Videos auf, die so gar nicht nach Tristesse aussahen. Im Gegenteil: die Kölner Spieler feierten ausgelassen die Rückkehr in den internationalen Wettbewerb.

Nach der intensiven, aber erfolgreichen Saison verabschieden sich Spieler und Trainer in die Sommerpause und einige ganz vom Geißbockheim. Louis Schaub und Jannes Horn verlassen wie berichtet den Verein, nachdem ihre Verträge nicht verlängert worden sind. Immerhin erhielt Horn noch ein Abschiedsspiel bei den Geißböcken. Schaub kam nicht mehr zum Einsatz. Auch Tomas Ostrak wird den FC verlassen. Der Tscheche wechselt in die USA. Alle drei Spieler sollen am Sonntag intern verabschiedet werden. Das ganze Team trifft sich am Abend in Köln zum Saisonabschluss. Ob die Spieler dann wieder feiern können, ist natürlich noch offen. Schließlich dürfte bereits die Busfahrt Richtung Geißbockheim feucht fröhlich werden. „Ich glaube nicht, dass ich noch Stimme habe, wenn ich in Köln aussteige“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart, betonte aber, dass er dann nach Hause und nicht mehr feiern gehe. Das werden wohl seine Spieler für ihn mit übernehmen.

Unsere Partner









zurück

weiter

FC erwartet ein straffes Programm

Nach der Feier zum Saisonabschluss verabschieden sich die Spieler in den Urlaub, bekommen aber vom Trainerteam Trainingspläne an die Hand. Für einige Nationalspieler stehen noch Länderspiele an. „Einige werden Nations League spielen und dann voraussichtlich erst ins Trainingslager einsteigen, damit sie auch ein, zwei Wochen Urlaub haben können“, sagte Baumgart. Darunter dürften Spieler wie Salih Özcan für die Türkei, Florian Kainz und Dejan Ljubicic für Österreich oder Ondrej Duda für die Slowakei fallen. „Ich glaube, Dudi hat gefühlt in den letzten zwei Jahren gar kein Urlaub gehabt“, so der Trainer weiter.

Die anderen Spieler werden dann am 24. Juni zu einem Leistungstest in Köln erwartet, am 27. Juni beginnt der FC offiziell mit seiner Vorbereitung. Am 1. Juli steht der erste Test gegen den TuS Mondorf im Troisdorfer Aggerstadion auf dem Plan. Gut möglich, dass der Kölner Coach auch wieder zum gemeinsamen Grillen wie im Vorjahr lädt. Zum Trainingslager in Donaueschingen ab dem 3. Juli erwartet Baumgart die gesamte Truppe zurück. Zumindest die Spieler, die sich dann noch im Kölner Kader befinden. Zwar betonte Baumgart zuletzt, dass er davon ausgehe, alle Spieler wiederzusehen, doch schloss daran an, dass man ja nie wisse, was in der Sommerpause passiere. Will heißen, einige Spieler werden den Verein verlassen, andere werden noch dazustoßen. Fix ist bislang nur der Zugang von Linton Maina aus Hannover. Dafür werden wohl auch einige Leistungsträger in der kommenden Spielzeit nicht mehr das Geißbock-Trikot tragen. Salih Özcan, Ellyes Skhiri, aber auch Anthony Modeste stehen beispielsweise bei einigen anderen Clubs auf dem Zettel.

Ende Juli folgt das erste Pflichtspiel