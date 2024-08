Saisonstart in der 2. Bundesliga Der 1. FC Köln sollte um den Aufstieg mitspielen können

Viele Familien nutzen die Chance, um in den Schulferien noch einmal in den Grüngürtel zu kommen. Mehrere Hundert Fans besuchten am Dienstagmorgen das letzte öffentliche Training des 1. FC Köln am Geißbockheim, bevor dieser am Freitag (20.30 Uhr, Sky/Sat1) gegen den Hamburger SV in die 2. Bundesliga startet. Das Rheinenergie-Stadion ist ausverkauft – ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Euphorie um den Geißbockclub trotz des siebten Abstiegs der Vereinsgeschichte ungebrochen ist.