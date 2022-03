Blick auf die Statistik : So gut stehen die Europa-Chancen des FC

Köln Von Europa will man beim 1. FC Köln auch nach dem vorzeitigen Klassenerhalt nichts wissen. Dabei sollte der Blick auf die Statistik und das Restprogramm den Kölnern Mut machen.

Nach dem 1:0-Erfolg über Bayer Leverkusen am vergangenen Sonntag legte sich Steffen Baumgart fest. Man habe den Klassenerhalt sicher, sagte der Trainer. Mit 39 Zählern wird der FC in dieser Saison tatsächlich wohl nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. So hieß es auch von den Kölner Verantwortlichen, dass man sich neue Ziele setzen könne. Kein Wunder, dass die Kölner Anhänger bereits Europa-Hymnen intonieren. Da tritt Baumgart aber weiterhin auf die Euphoriebremse. „Wir wollen Spiele gewinnen. Wenn wir sie gewinnen, werden wir vielleicht das Glück haben“, sagte Baumgart. Aber benötigt der FC wirklich „nur“ Glück, um sich für Europa zu qualifizieren? Die Chancen stehen alles andere als schlecht.

Fakt ist: Unter gewissen Umständen reicht in dieser Saison schon der siebte Tabellenplatz für die Qualifikation. Also jene Position, die der FC aktuell belegt. Sollten Freiburg, Leipzig oder Union Berlin den DFB-Pokal gewinnen und sich gleichzeitig unter der Top sechs befinden, würde sich der Tabellensiebte das Ticket für Europa beziehungsweise für die Playoffs der Conference League erspielen. Platz sechs wäre dann die direkte Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League. Sollten Leipzig oder Frankfurt die Europa League gewinnen, würden sie automatisch an der Champions League teilnehmen. Das hätte unabhängig von der Platzierung aber keine Auswirkung auf weitere Plätze im Kampf um Europa. Platz eins bis vier bedeuten also Königsklasse.

Köln noch fünf Siege vom Europa-Schnitt entfernt

Aktuell beträgt für die Kölner der Rückstand auf Rang sechs, aber auch zu den Champions-League-Plätzen, fünf Zähler. Bei allem Kölner Optimismus: Die Königsklasse ist für den FC wohl weiterhin unerreichbar. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel benötigten die Bundesligisten im Schnitt 59 Punkte, um den vierten Platz zu erreichen. Davon ist der FC 20 Punkte entfernt, bei noch 24 zu vergebenden Zählern. Köln müsste also von den acht ausstehenden Spielen sechs gewinnen und die anderen beiden Remis spielen, um die nötigen Punkte einzufahren.

Platz sechs, also die direkte Europa-Quali, ist für den FC dagegen deutlich realistischer. Dafür benötigten die Bundesligisten in den vergangenen 26 Jahren im Schnitt 53 Punkte, für die Europa-Quali an sich sogar nur 52 Punkte. Mit fünf Siegen wären beide Durchschnitts-Marken erreicht. Platz sieben, und damit in dieser Spielzeit das Erreichen der Conference-Quali (vorausgesetzt ein Team der Top sechs gewinnt den DFB-Pokal), wurde im Schnitt mit 50 Zählern erreicht. Dazu benötigen die Geißböcke noch elf Zähler, also vier Siege. Da es sich bei den Zahlen nur um den Schnitt handelt, bedeuten zwölf Punkte natürlich nicht sicher die Qualifikation. So belegte der HSV 2007 mit 45 Punkten den siebten Platz, 2002 waren dagegen 56 Punkte nötig.

FC mit dem vermeintlich leichtesten Restprogramm