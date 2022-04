Leistung der Kölner Profis : So hat sich die Saison auf den Marktwert des FC ausgewirkt

Analyse Köln FC-Trainer Steffen Baumgart spricht immer wieder davon, seine Spieler entwickeln zu wollen. Das scheint ihm ganz gut zu gelingen. Das zeigt sich an dem Marktwert der Spieler.

Seit Beginn seiner Amtszeit kommuniziert der Kölner Trainer dafür aber ein ganz anderes Saisonziel: Baumgart will seine Spieler weiterentwickeln, sie fördern, die Qualität steigern. Wie gut das funktioniert, zeigen zurzeit die Beispiele Anthony Modeste, Salih Özcan und Benno Schmitz. Auch Luca Kilian und Timo Hübers spielen eine starke Runde, die man den beiden Innenverteidigern vor der Saison so nicht zugetraut oder zumindest von ihnen so erwartet hätte. „Die beiden sind Paradebeispiele, wie eine gute Entwicklung aussehen kann. Und sie haben noch großes Potenzial. Wir hoffen, dass sie beide bleiben und diese Entwicklung weitergeht“, sagte Baumgart vergangene Woche. Hübers soll so das Interesse zahlreicher Premier-League-Clubs geweckt haben.