Wirt tippen auf diese Startelf : So könnte der FC gegen Berlin starten

Wollen in Nizza nachlegen: die FC-Profis, hier nach dem Sieg in Wolfsburg. Foto: dpa/Swen Pförtner

Köln Nach den erschütterten Ereignissen in Nizza sind die Kölner bemüht, den Fokus wieder auf die Liga zu richten. Für das Spiel gegen Berlin tippen wir auf diese Aufstellung.

Die Ausschreitungen von Nizza haben auch am Freitag beim 1. FC Köln alles überschattet. Über die Begegnung gegen Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr, Dazn) wurde rund um das Geißbockheim jedenfalls so gut wie gar nicht gesprochen. „Du kannst nicht zur Tagesordnung übergehen. Wir werden trotzdem unseren Job machen und uns auf das nächste Fußballspiel fokussieren. Aber ich kann mich hier nicht hinstellen und das abhaken“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart. Und doch bleibt den Kölnern nicht viel anderes übrig, als sich auf das kommende Spiel gegen die Eisernen zu konzentrieren. Und das hat es in sich. Neben dem FC sind bislang nur die Bayern und eben Union Berlin in der Liga noch ohne Niederlage. Union belegt aktuell den vierten Tabellenplatz, kassierten aber in der Europa League eine überraschende Pleite.