Wer rückt in die Startelf? Wer sitzt auf der Bank? : So ist die Personalsituation des FC vor dem Ferhévár-Spiel

Köln Nach der 1:2-Niederlage gegen den Fehérvár FC im Playoff-Hinspiel der Conference League steht der 1. FC Köln bereits mit dem Rücken zur Wand. Wie wird FC-Trainer Steffen Baumgart aufstellen? Wir tippen auf diese Startelf.

20 Minuten lang rannte der FC gegen Fehérvár am vergangenen Donnerstag an, war dominant, erspielte sich auch schon einige Chancen und ging verdient in Führung. „Wir haben wie die Feuerwehr losgelegt und jeder ist davon ausgegangen, dass es läuft und es nach dem Hinspiel in der richtigen Richtung sein soll“, sagte FC-Sportdirektor Christian Keller am Dienstag. „Leider hat uns die unerwartete Rote Karte aus dem Konzept gebracht.“ Tatsächlich verlor der FC nach der Roten Karte für Jeff Chabot den Faden, die Kontrolle, die Übersicht und letztlich auch das Spiel. Unnötig, zumal der FC auch in Unterzahl die bessere Mannschaft war, sich aber nur wenige Chancen erspielte. Zwar betonte Keller, dass man ja nicht weiterkommen müsse, sondern wolle und könne. „Wir können, weil wir die bessere Mannschaft haben“, sagte der Sportdirektor. Dennoch wird der FC wohl viel daran setzen, die nächste Runde zu erreichen.