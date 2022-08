Wer rückt in die Startelf? Wer sitzt auf der Bank? : So ist die Personalsituation des FC vor dem Frankfurt-Spiel

Köln Nach der Hinspiel-Niederlage der Conference-League-Playoffs wartet am Sonntag in der Bundesliga direkt die nächste Aufgabe auf die Profis des 1. FC Köln. Nachdem die Mannschaft das Spiel gegen Fehérvár am Donnerstagabend über eine Hälfte lang in Unterzahl bestritt, dürfte Trainer Steffen Baumgart für das Spiel gegen Eintracht Frankfurt über Rotationen in der Startelf nachdenken.

Schon am Tag nach der bitteren 1:2-Niederlage im Hinspiel der Conference-League-Playoffs gegen den Fehérvár FC war auf dem Trainingsplatz des 1. FC Köln am Freitagvormittag wieder volle Konzentration gefragt. Bereits am Sonntag (15.30 Uhr/Dazn) tritt die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt an. „Das Ergebnis ist für uns alle ärgerlich. Die Leistung sehe ich positiv, trotzdem haben wir es nicht geschafft, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Die Jungs sind erwachsen genug, um zu wissen, dass es jetzt schnell weitergeht. Dass heute nicht jeder glücklich durch die Gegend läuft, kann sich jeder vorstellen“, sagte Baumgart am Freitagnachmittag.

Neben der emotionalen Befindlichkeit wird es bis Sonntag vor allem darauf ankommen, wie sich die Kölner körperlich regenerieren und auf die neue Aufgabe einstellen können. „Fit sind die Jungs bestimmt noch nicht, aber das ist auch ganz normal. Heute beim Training war alles noch ein bisschen runtergefahren. Morgen gehen wir dann wieder in das normale Training und ein, zwei Abläufe für das Spiel gegen Frankfurt rein“, erklärte der Trainer. Ein anstrengender Rhythmus, der von den Spielern noch häufig gefordert sein wird, sollten sie das Rückspiel mit zwei oder mehr Toren Differenz für sich entscheiden und damit doch noch in die Gruppenphase der Conference League einziehen. Neben den Akteuren auf dem Platz ist in solchen Phasen aber vor allem auch ihr Trainerteam gefragt. „Wir haben jetzt eine wichtige Aufgabe gegen Frankfurt vor uns, bei der wir nicht nur gut aussehen, sondern auch erfolgreich spielen wollen. Da gibt es einige Sachen, die wir noch besprechen müssen, sprich Aufstellung und Kader“, so der 50-Jährige.

Baumgart: „Da muss man sagen, dass die Konkurrenz größer wird“

Im Vergleich zum vergangenen Ligaspiel gegen Leipzig rotierte Baumgart im europäischen Wettbewerb auf zwei Positionen. Indem er Kapitän Jonas Hector von der Außenverteidigerposition in das defensive Zentrum neben Ellyes Skhiri stellte, bekam Neuzugang Kristian Pedersen seine Chance von Anfang an. Auch gegen die schnellen Frankfurter ist von der erneuten Besetzung einer „Doppelsechs“ auszugehen. Neuzugang Eric Martel, der gegen Leipzig von Beginn an im Zentrum spielte, droht keine Alternative zu sein. „Eric Martel hat sich mit Rückenproblemen für heute abgemeldet. Wir sind zuversichtlich, geben aber keine Prognosen ab“, so Baumgart. Mathias Olesen, der nach 75 Minuten am Donnerstag in die Partie kam, könnte dagegen eine Möglichkeit für eine Rotation sowohl im defensiven als auch im offensiven Zentrum sein. „Wenn ich sehe, wie Matse Olesen gestern reingekommen ist und für ein Spiel hingelegt hat, da muss man sagen, dass die Konkurrenz größer wird. Die jungen Spieler drängen von hinten und wollen ihre Position halten“, sagte der Chefcoach.

Nach überzeugenden Trainings- und Spielleistungen stand außerdem der Unglücksspieler Chabot neben Innenverteidiger Timo Hübers in der Startelf. Während sich der 24-Jährige mit seinem Platzverweis nach 20 Minuten ins Aus katapultierte, sah auch Hübers in der vorherigen Abwehraktion sowie beim anschließenden Gegentreffer nicht gut aus. Fehler, die jedoch auch am Spielsystem gelegen haben dürften. Für mehr Stabilität sorgte nämlich in der zweiten Hälfte nicht nur der für Pedersen eingewechselte Luca Kilian, sondern auch das von Baumgart defensiver eingestellte System. „Die Spieler müssen Erfahrung sammeln, genauso wie das Trainerteam auch. Wir haben es nicht geschafft, nach der roten Karte so gut umzustellen, wie wir es beim nächsten Mal machen würden. Das ist auch für mich ein Lernprozess“, so der Trainer.

Luxusproblem in der Offensive

Die Möglichkeiten zur Rotation in der Offensive sind dagegen noch vielzähliger. Abgesehen davon, dass Zentralspieler Mark Uth aufgrund seiner Adduktoren-Verletzung weiterhin ausfällt, käme an Stelle von Dejan Ljubicic neben Olesen auch Ondrej Duda in Frage. „Ihm fehlt nur noch, dass der Trainer ihn einsetzt. Dudi trainiert seit drei bis vier Wochen und das macht er gut. Jetzt liegt es in meiner Entscheidung, ihn von Anfang an zu bringen. Auf Dudis Position spiel Ljubi im Moment und wer die Leistung von ihm gesehen hat, der wird sich denken können, warum Dudi in dem Moment nicht spielt“, erklärte Baumgart.