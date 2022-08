Wer rückt in die Startelf? Wer sitzt auf der Bank? : So ist die Personalsituation des FC vor dem Stuttgart-Spiel

Köln Mit dem 3:0-Erfolg über Fehérvár hat der FC ein emotionales Fußballfest gefeiert. Jetzt steht der Liga-Alltag wieder an. Wie wird FC-Trainer Steffen Baumgart gegen Stuttgart aufstellen? Wir tippen auf diese Startelf.

Zwar hat der 1. FC Köln mit dem verdienten 3:0-Erfolg über Fehérvár die Gruppenphase der Conference League erreicht, den Spielern waren die Strapazen der vergangenen Wochen aber deutlich anzumerken. „Nach dem 2:0 waren die Jungs einfach platt, die Ungarn haben dann alles gegeben. Deswegen waren die Wechsel wichtig“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart nach dem Auftritt im europäischen Wettbewerb. Seine Worte ähnelten denen von vergangenem Sonntag. „Wir haben jetzt gefühlt das vierte oder fünfte Spiel in Folge bei dieser Hitze - das ist für uns neu. Das hat man den Jungs angesehen. Ich wusste gar nicht, wen ich zuerst runternehmen sollte“, hatte Baumgart damals gesagt. In beiden Spielen schöpfte der Trainer das Wechselkontingent aus. Baumgart bewegt sich in dem Spagat zwischen bestem Team und der so genannten Belastungssteuerung.