Wer rückt in die Startelf? Wer sitzt auf der Bank? : So ist die Personalsituation des FC vor dem Nizza-Spiel

Wollen in Nizza nachlegen: die FC-Profis, hier nach dem Sieg in Wolfsburg. Foto: dpa/Swen Pförtner

Köln Der 1. FC Köln hat sich mit dem Sieg in Wolfsburg Selbstvertrauen für die Conference-League-Partie geholt. Es gibt nicht viele Gründe, die erfolgreiche Mannschaft zu ändern. Doch FC-Trainer Steffen Baumgart hat auch die hohe Belastung für seine Profis im Blick.

Dass sich seine Sitznachbarn in der Allianz Riviera in Nizza über seine Anwesenheit besonders freuen werden, ist nicht zu erwarten. Denn Steffen Baumgart ist kein ruhiger Vertreter seines Fachs, und da der Trainer des 1. FC Köln an diesem Donnerstag in der Conference-League-Partie bei OGC Nizza (18.45 Uhr/RTL+) – ganz seinem Naturell entsprechend – nicht viel vom Sitzen hält, dürfte er nicht nur wohlgemeinte Tribünennachbarn begrüßen dürfen. Begrüßen wird der französische Erstligist aber einen deutschen Club, der sich zuletzt in guter Form präsentiert hat.

In der Liga ist der FC noch von einer Niederlage verschont geblieben, und in der Conference League hat er sich gegen die Ungarn des Fehérvár FC in den Playoffs mit einem 3:0 nach einer 1:2-Niederlage im Hinspiel durchgesetzt. So also führt die Kölner die erste Europareise an die Cote d'Azur, und nach dem jüngsten 4:2-Erfolg in Wolfsburg gibt es für einen Trainer eigentlich keinen Grund, die Mannschaft zu ändern. Doch Baumgart betont immer wieder, einzelnen Leistungsträger eine Ruhepause verschaffen zu wollen und mit den Kräften hauszuhalten, um die hohe Belastung durch zwei Wettbewerbe auf den gesamten Kader zu verteilen.

Zumal sich die missliche Situation in der Abwehr durch die Verletzungen von Benno Schmitz und Jeff Chabot (beide Sprunggelenk) nicht mehr ganz so dramatisch darstellt. Erstens, weil Schmitz-Ersatz Kingsley Schindler einen ordentlichen Vortrag in Wolfsburg bot, zweitens, weil Schmitz überraschend früh am Dienstag wieder ins Training eingestiegen ist und wohl als Alternative zur Verfügung steht. Auch Florian Dietz trainierte am Dienstag wieder. Dass beide in der Kölner Startformation in Nizza stehen und in der Kabine von Co-Trainer André Pawlak – statt Baumgart – auf das Spiel von Beginn an vorbereitet werden, ist eher nicht zu erwarten. Wohl eher, dass die Rufe des aufgeregten Baumgart sogar bis auf den Platz zu hören sind.