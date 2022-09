Wer rückt in die Startelf? Wer sitzt auf der Bank? : So ist die Personalsituation des FC vor dem Wolfsburg-Spiel

So ist die Personalsituation des FC vor dem Wolfsburg-Spiel

Wer rückt in die Startelf? Wer sitzt auf der Bank?

Dürften gegen Wolfsburg in der Startformation stehen: die FC-Profis Luca Kilian (rechts) und Jan Thielmann (Mitte). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Noch immer ist der 1. FC Köln in der Liga ohne Niederlage. Das soll so bleiben. Doch wie wird die FC-Mannschaft aussehen, die Trainer Steffen Baumgart gegen den VfL Wolfsburg ins Rennen schickt? Wir tippen auf diese Startelf.

Für Steffen Baumgart dürfte es einigermaßen beruhigend sein, dass seine Mannschaft gerade um eine englische Woche herumkommt. Schon gegen den VfB Stuttgart wurde deutlich, dass die Profis des 1. FC Köln viel Kraft gelassen hatten in den Playoff-Duellen zur Conference League gegen Fehérvár FC. Statt dem gewohnten Vorwärtsgang kamen die Kölner gegen die Schwaben beim 0:0 eher zögerlich daher, daran änderte auch eine längere Überzahl nach einem Platzverweis für VfB-Stürmer Luca Pfeiffer nichts. Das könnte und soll sich nun am Samstag in der Bundesliga-Partie beim VfL Wolfsburg (15.30 Uhr/Dazn) ändern. Die Kraftspeicher dürften zumindest wieder etwas gefüllt sein.