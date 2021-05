Bundesliga-Tabelle : So könnte der 1. FC Köln bereits am Samstag absteigen

Köln Auf den ersten Blick hat sich für den 1. FC Köln durch die 1:4-Pleite gegen den SC Freiburg in der Tabelle nicht dramatisch viel verändert. Doch der Schein trügt.

„Aus eins mach zwei“, lautet wohl das Fazit des 1. FC Köln aus dem vergangenen Wochenende. Denn nach der schwachen Leistung und dem 1:4 gegen Freiburg hat sich der Rückstand zum rettenden Ufer für den 1. FC Köln im Kampf um den Klassenerhalt von einem auf zwei Punkte verdoppelt. Im Klartext bedeutet das: Der FC belegt mit aktuell 29 Zählern den 17. Tabellenplatz und kommt auf eine negative Torbilanz von 27 Treffern. Schalke ist abgeschlagen, Bielefeld hält aktuell den Relegationsplatz mit 31 Zählern und -28 Toren. Auf den Plätzen 14 und 15 liegen Berlin und Bremen ebenfalls mit 31 Punkten, allerdings deutlich besseren Torverhältnissen.

Sollte es also am Ende zum Punktegleichstand kommen, hätte der 1. FC Köln schlechte Karten. Auch Augsburg befindet sich noch in der Abstiegsverlosung, allerdings mit 33 Zählern. Für Berlin steht noch das Nachholspiel gegen Schalke aus (Donnerstag). Allerdings wurde ein Schalker Spieler positiv auf das Conrona-Virus getestet, weitere Tests stehen noch aus. Unterm Strich bedeutet die Konstellation aber auch eins: Bereits am Wochenende kann der Abstieg für den FC besiegelt sein.

Der 1. FC Köln steigt bereits am Samstag ab...

...wenn Köln das direkte Duell gegen Berlin verliert und parallel Bremen in Augsburg gewinnt und Bielefeld zu Hause gegen Hoffenheim. Auch ein Unentschieden in Berlin könnte für die Geißböcke schon zu wenig sein. Wenn nämlich Berlin das Nachholspiel gegen Schalke gewinnt und Bremen und Bielefeld ebenfalls dreifach punkten, wäre der siebte Kölner Abstieg der Vereinsgeschichte so gut wie perfekt. Aufgrund der Tordifferenz hätte der 1. FC Köln wohl keine Chance mehr.

Der 1. FC Köln hält die Klasse...

... nur noch mit Schützenhilfe anderer Teams. Bei einem Erfolg über Freiburg hätte Köln es noch in der eigenen Hand gehabt. Durch die Niederlage ist der FC aber auf Patzer der Konkurrenz angewiesen. Sollten Bremen und Bielefeld ihre Begegnungen am Samstag verlieren, würde es am 34. Spieltag zum großen Showdown kommen. Köln spielt zu Hause gegen Schalke, Bielefeld ist zu Gast in Stuttgart und Bremen empfängt Gladbach. Allerdings gewann Bremen das Hinspiel gegen Augsburg 2:0 und Bielefeld erkämpfte sich einen Punkt in Hoffenheim, bevor es gegen Stuttgart 3:0 gewann.

Sollte Bremen gegen Augsburg Unentschieden spielen und Köln gegen Berlin nicht punkten, ist für den FC wohl nur noch der Relegationsplatz möglich. Es ist eher unwahrscheinlich, dass der 1. FC Köln am 34. Spieltag gegen Schalke mit mehr als zehn Toren gewinnt. Gewinnt Bremen in Augsburg, muss Köln auch gegen Berlin gewinnen. Bei einem Punkt gegen Berlin, käme es möglicherweise auf die Tordifferenz an (Augsburg -18)

