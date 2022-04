Thielmann oder Lemperle? : Wir tippen auf diese FC-Aufstellung gegen Augsburg

In Feierlaune, das wollen die Kölner Profis um auch nach dem Spiel gegen Augsburg sein. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Im Kampf um Europa kann FC-Trainer Steffen Baumgart personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig der Ausfall eines Stammspielers dürfte Baumgart Kopfschmerzen bereiten. Es wird also mindestens eine Änderung in der Startelf geben.

Dass Salih Özcan ein Freund von Zweikämpfen ist, zeigt der türkische Nationalspieler Woche für Woche. Bei aller Vorliebe, eine Grätsche gegen Arminia Bielefeld hätte sich der Mittelfeldmann lieber erspart. Gegen Guilherme Ramos kam Özcan in der 67. Minute zu spät und ärgerte sich anschließend sichtbar. Denn der U21-Europameister wusste genau, dass das Foul, aber vor allem die daraus resultierende Gelbe Karte bedeutet: Özcan hat gegen den FC Augsburg am Samstag spielfrei, es war seine fünfte Gelbe Karte. Somit muss FC-Trainer Steffen Baumgart seine Mannschaft trotz des jüngsten Erfolgs über die Arminia zumindest auf einer Position umstellen.

Überraschend offen hat sich der Trainer am Donnerstag in Bezug auf die Aufstellung für das Augsburg-Spiel gegeben. „Wir werden mit Ellyes Skhiri auf der Sechs spielen und haben vor, mit einer Sechs und zwei Stürmern zu agieren. Jetzt geht es noch darum, wer der zweite Stürmer wird“, sagte Baumgart. Mark Uth wird es nicht sein. Der 30-Jährige wird als Zehner hinter den Spitzen agieren. Da Sebastian Andersson weiterhin an den Folgen seiner Corona-Infektion laboriert, stehen Jan Thielmann und Tim Lemperle zur Auswahl. Ein kleines Fragezeichen steht auch noch hinter Jonas Hector. Der Kapitän hatte sich gegen Bielefeld eine Platzwunde zugezogen, konnte aber unter der Woche wieder ins Training einsteigen.