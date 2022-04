Voraussichtliche Startelf : Wir tippen auf diese FC-Aufstellung gegen Bielefeld

In Feierlaune, das wollen die Kölner Profis um Anthony Modeste (Mitte) auch nach dem Spiel gegen Bielefeld sein. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Im Kampf um Europa kann FC-Trainer Steffen Baumgart fast aus dem Vollen schöpfen. Nach dem überzeugenden Derbysieg in Gladbach ist in der Partie gegen Bielefeld höchstens eine Veränderung in der Startelf zu erwarten.

Wieso eine Elf ändern, die beim berauschenden Derbysieg zuletzt gegen Gladbach überzeugt hat? Zwar steht Steffen Baumgart gegen Arminia Bielefeld an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) nahezu der gesamte Kader zur Verfügung, doch für Neuzugänge in der ersten Elf spricht die Konstellation eigentlich nicht. Zumal der FC-Trainer beinahe ins Schwärmen geriet: „Besser als in der ersten Hälfte gegen Gladbach habe ich uns noch nicht gesehen.“ Dennoch hat sich Baumgart offenbar dazu durchgerungen, einen Wechsel in der Startformation vorzunehmen. Was nicht an der Leistung von Kingsley Ehizibue liegt, denn der Rechtsverteidiger verteidigte gegen Gladbach seriös und zeigte nach vorn einige gute Szenen (Baumgart: „Kingsley hat es gut gemacht“). Doch der Kölner Coach scheint Benno Schmitz mehr zu vertrauen, den er als stabiler einstuft. Und der beim „aggressiven Anlaufen des Gegners vielleicht bessere Lösungen“ bereithält.

Ansonsten vertraut Baumgart jener Mannschaft, die gegen Gladbach einen überzeugenden Vortrag bot. Der Kader ist beinahe vollständig. Lediglich Stürmer Sebastian Andersson und Mittelfeldspieler Kingsley Schindler werden fehlen. Der schwedische Stürmer wird nach den Folgen seiner Corona-Infektion erst in der nächsten Woche wieder ins Training einsteigen. Rechtsaußen Schindler soll am Wochenende in der Kölner U21 in der Regionalliga Spielpraxis sammeln, bevor er im Saisonendspurt wieder in den Profi-Kader rückt.