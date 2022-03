Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen die TSG 1899 Hoffenheim aussehen

Köln Gegen die TSG Hoffenheim wird es in der Startelf mindestens einen Wechsel geben. Notgedrungen. Innenverteidiger Julian Chabot wird sein Debüt für den FC geben. Auch in der Offensive ist ein Wechsel möglich gegen wuchtige Hoffenheimer.

An dem 1,95-Hünen führt kein Weg vorbei: Julian Chabot steht in der FC-Startformation für das Heimspiel am Sonntag gegen die TSG Hoffenheim (17.30 Uhr/Dazn). Der Winter-Neuzugang hat sich zwar herangearbeitet, doch in erster Linie profitiert er von dem Ausfall von Timo Hübers. Der neue Kölner Abwehrchef fehlt wegen einer Krankheit. Gegen die offensivstarken Gäste darf man gespannt sein, wie sich der Winter-Neuzugang schlägt.