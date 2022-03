Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Borussia Dortmund aussehen

So könnte die FC-Aufstellung gegen Borussia Dortmund aussehen

Kehrt zurück in die Startelf der Kölner in der Partie gegen Dortmund: Mark Uth. Foto: AP/Martin Meissner

Köln Große Verletzungssorgen plagen den 1. FC Köln vor der Partie gegen den Tabellenzweiten Borussia Dortmund. Kein Grund für FC-Trainer Steffen Baumgart zu zweifeln. Er vertraut seinem gesamten Kader.

Es lässt sich nicht gerade behaupten, dass der 1. FC Köln personell aus dem Vollen schöpfen kann. Unter der Woche kamen die schlechten Botschaften für Trainer Steffen Baumgart tröpfchenweise. Nicht allein, dass der nahezu unersetzliche Kapitän Jonas Hector am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund nicht spielen kann, auch Offensivmann Florian Kainz fällt wegen eine Erkrankung aus, wie der gültige Terminus beim FC lautet. Daneben haben sich weitere Stammkräfte aus dem Mittelfeld abgemeldet. Der tunesische Nationalspieler Ellyes Skhiri (Verdacht auf Muskelfaserriss) muss gegen den Bayern-Jäger ebenso passen wie Dejan Ljubicic (Unwohlsein). Zudem hat sich Derby-Siegtorschütze Kingsley Schindler wegen privater Probleme abgemeldet. Ebenso wird FC-Talent Marvin Obuz (Magen-Darm-Infekt) fehlen.

Uth und Thielmann rücken ins Team

Keine leichte Aufgabe gegen die zuletzt erfolgreichen Dortmunder also. Doch Baumgart gibt sich gewohnt kämpferisch. Er wolle dieses Spiel gewinnen – „egal, ob sieben fehlen oder nicht“. Tatsache ist, dass der Kölner Coach so viele Ausfälle zu beklagen hat wie die ganze Saison über noch nicht. „Im Moment ist es wirklich so, dass wir morgens alle Schäfchen zählen und gucken, wer dabei sein kann“, sagt Baumgart, der seinem vorhandenen Kader vertraut. „Die Jungs, die da sind, sind alle gut drauf. Wir wollen jetzt keine Ausreden suchen.“