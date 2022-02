Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Eintracht Frankfurt aussehen

So könnte die FC-Aufstellung gegen Eintracht Frankfurt aussehen

FC-Offensivmann Mark Uth (Mitte) drängt gegen Fankfurt zurück in die Startelf. Foto: AP/Martin Meissner

Köln FC-Torjäger Anthony Modeste meldet sich für die Partie gegen Eintracht Frankfurt einsatzbereit. Dafür fehlt Marvin Schwäbe, der positiv auf Corona getestet wurde.

FC-Trainer Steffen Baumgart erwartet gegen Eintracht Frankfurt an diesem Samstag (18.30 Uhr) ein Duell auf Augenhöhe. Sein Team brenne darauf, „Vollgas zu geben“. Dafür steht ihm der komplette Kader gegen den Tabellennachbarn aus Hessen zur Verfügung. Beinahe. Denn im Tor wird es einen Wechsel geben. Den an Covid erkrankten Marvin Schwäbe wird der langjährige Stammtorhüter Timo Horn ersetzen. Ansonsten kann Baumgart aus dem Vollen schöpfen.

Dabei steht ihm auch einer seiner wichtigsten Spieler wieder zur Verfügung: Anthony Modeste. Der treffsichere Torjäger wird den Platz als Stoßstürmer wieder einnehmen. Sebastian Andersson muss dafür wieder auf der harten Bank Platz nehmen. Die Offensive ist also wieder gestärkt. An seiner defensiveren Ausrichtung mit einer Doppelsechs wird der Kölner Trainer aber wohl festhalten. Auch wenn Ellyes Skhiri und vor allem der junge Salih Özcan bei der jüngsten Niederlage Probleme gegen die spielstarken und schnellen Leipziger offenbarten. Für den zuletzt überspielt wirkenden Florian Kainz könnte Mark Uth in die Startelf rücken.