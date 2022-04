Voraussichtliche Startelf : Wir tippen auf diese FC-Aufstellung gegen Gladbach

Köln Pünktlich zum Rheinderby entspannt sich die Personalsituation beim 1. FC Köln wieder. Alle Leistungsträger sind wieder an Bord.

Gleich auf ein halbes Dutzend Spieler musste der FC in der vergangenen Woche gegen den FSV noch verzichten. Fast. Denn etwas überraschend stand Salih Özcan, der unter der Woche noch krankheitsbedingt gefehlt hatte, doch im Kader, wurde in der 60. Minute eingewechselt und hatte noch maßgeblichen Anteil am Kölner 3:2-Erfolg. Der 24-Jährige ist laut FC-Trainer Steffen Baumgart aktuell unverzichtbar. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass der Kölner Trainer dem Sechser bereits eine Stammplatzgarantie für das Derby gegen Gladbach ausgesprochen hat. „Salih wird am Samstag definitiv wieder von Anfang an spielen. Auch bei Dejo ist es gut möglich, dass er von Beginn an spielt“, sagte der Kölner Trainer, der offenbar auch die Leistung von Dejan „Dejo“ Ljubicic honorierte.