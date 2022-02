Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Greuther Fürth aussehen

Köln Im Auswärtsspiel gegen Greuther Fürth wird der genesene Marvin Schwäbe Timo Horn wieder aus dem FC-Tor verdrängen. Auch Torjäger Anthony Modeste wird gegen das Liga-Schlusslicht in die Startelf zurückkehren.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Jonas Hector an diesem Samstag bei Greuther Fürth (15.30 Uhr/Sky) nicht sein 300. Pflichtspiel für den 1. FC Köln bestreitet, dürfte aus rein sportlicher Sicht in etwa so gering sein wie die des Sechsers im Lotto. Schließlich gibt es für FC-Trainer Steffen Baumgart nicht den geringsten Grund, seinen Kapitän auf die Bank zu verbannen. Hector wird in Fürth also ein Bundesliga-Jubiläum begehen.