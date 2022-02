Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen RB Leipzig aussehen

Köln Vor der Partie gegen Leipzig mussten die Kölner zunächst einen Schock verdauen: Torjäger Anthony Modeste fällt aus. Ihn gilt es gegen die starken Sachsen zu ersetzen.

Auf 14 Saisontreffer bringt es Anthony Modeste bereits. Dass gegen RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr) keiner mehr dazu kommt, ist aus Sicht des 1. FC Köln bitter. Der Torjäger vom Dienst hat sich krank gemeldet. Und nun dreht sich alles um die Frage, wer den wiedererstarkten Franzosen ersetzen kann. Als erste Alternative bietet sich Sebastian Andersson an – ein wuchtiger und kopfballstarker Stürmer, der dem Spielertyp, wie Modeste ihn verkörpert, nahe kommt. Seinen Einsatz hat Trainer Steffen Baumgart bereits anklingen lassen. Denn mit dem Schweden in der Sturmspitze müsste er nicht viel ändern an seinem Offensivsystem. Der FC könnte weiterhin sein bevorzugtes Spiel mit vielen Flanken über die Flügel aufziehen.