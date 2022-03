Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Bayer 04 Leverkusen aussehen

Köln Auch im Derby gegen Leverkusen weicht FC-Trainer Steffen Baumgart nicht von seiner offensiven Marschroute und der auf Aktivität ausgerichteten Spielidee ab. Lediglich zwei personelle Veränderungen dürften anstehen.

So ganz in die Karten schauen lassen wollte sich FC-Trainer Steffen Baumgart nicht am Freitag auf der Spieltags-PK vor dem Derby gegen Bayer 04 Leverkusen. Für eine Startelfeinsatz anstelle des erkrankten Mark Uth gibt es mehrere Optionen. Er hat die Wahl zwischenTechniker Ondrej Duda und dem schnellen Jan Thielmann, der mit seiner kämpferischen Note eher in Betracht kommt.