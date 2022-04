Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Mainz 05 aussehen

Köln Mit einigen Personalproblemen hat Steffen Baumgart in der Partie gegen Mainz 05 zu kämpfen. Auf vier Stammspieler muss der Kölner Trainer verzichten.

Klar war, dass mit Abwehrchef Timo Hübers und Offensivspieler Jan Thielmann zwei FC-Profis gelbgesperrt gegen Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) ausfallen. Hinzu gesellen sich nun Angreifer Sebastian Andersson, der sich ebenso krank gemeldet hat wie der seit Wochen sehr überzeugende Salih Özcan. Rechtsverteidiger Benno Schmitz ist noch nicht genesen nach seiner Covid-Erkrankung. Und Kingsley Schindler fehlt auch gegen die Rheinhessen weiterhin aus privaten Gründen; er soll erst in der kommenden Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

So erhält für Schmitz auf der rechten Verteidigerposition erneut Kingsley Ehizibue eine Chance in der Startelf. Winterzugang Julian Chabot rückt für Hübers in die Viererkette. Auch der gegen Union Berlin gelbgesperrte Spielgestalter Ondrej Duda dürfte beginnen.Und da sich mit Anthony Modeste die Kölner Sturmhoffnung wieder einsatzbereit gemeldet hat, ist in vorderster Reihe wieder mit mehr Durchschlagskraft zu rechnen.