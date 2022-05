Kehrt Özcan zurück? : Wir tippen auf diese FC-Aufstellung gegen Wolfsburg

In Feierlaune, das wollen die Kölner Profis auch nach dem Spiel gegen Wolfsburg sein. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Im Kampf um Europa kann FC-Trainer Steffen Baumgart personell nahezu aus dem Vollen schöpfen - ein Luxusproblem. Denn auch ein Leistungsträger steht dem Kölner Trainer wieder zur Verfügung. Wir tippen auf diese Aufstellung.

Ein großes Geheimnis machte FC-Trainer Steffen Baumgart vor dem Spiel gegen den FC Augsburg nicht aus seiner Aufstellung. „Ich glaube nicht, dass ich mit einem Team schon mal ein Spiel verloren habe, weil ich die Aufstellung vorher verraten habe. Oder, dass irgendwer überrascht war, wenn ich sie nicht genannt habe“, sagte der Kölner Coach im GA-Interview . „Wie hätte die Mannschaft großartig anders aussehen können?“ In der Tat setzte Baumgart auf die gewohnte Viererkette um Timo Hübers, ließ eine Raute im Mittelfeld agieren mit Mark Uth hinter den Spitzen und stellte mit Anthony Modeste und Jan Thielmann zwei Stürmer auf. Der Youngster war in der Startelf wohl die einzige Unbekannte.

Vor dem Wolfsburg-Spiel am Samstag (15.30 Uhr, Sky) zeigte sich der 50-Jährige zumindest ein wenig verschlossener. „Ich weiß noch nicht zu hundert Prozent, wie ich spielen werde, ob wir bei der Mannschaft bleiben, die in Augsburg gewonnen hat oder nicht“, sagte Baumgart. Denn nach abgesessener Gelbsperre kehrt der von Baumgart als unverzichtbar beschriebene Salih Özcan wieder zurück, der laut Baumgart „richtig gute Leistungen gezeigt hat.“ Der Kölner Trainer steht tatsächlich vor einem Luxusproblem. Gegen Augsburg rief der FC eine seiner besten Saisonleistungen ab. Unseren Startelf-Tipp gibt es in der Bildergalerie.