Voraussichtliche Aufstellung : So könnte die FC-Aufstellung gegen die Bayern aussehen

Köln Beim 3:1-Erfolg über Hertha BSC überzeugte der FC vor allem im zweiten Abschnitt. Dennoch wird es Änderungen in der Startelf geben.

Die Marschroute ist klar vorgegeben: Offensivfußball will FC-Trainer Steffen Baumgart sehen. Und das eigentlich immer. Gegen Hertha BSC hat das in der Vorwoche vor allem nach dem Ausgleich durch Anthony Modeste besonders gut geklappt. Der FC rannte den Gegner früh an, setzte ihn unter Druck, zwang Berlin zu Fehlern. So geriet die Kölner Führung nicht mehr wirklich in Gefahr.