Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Frankfurt aussehen

Köln Nach der guten Begegnung gegen RB Leipzig hat FC-Trainer Steffen Baumgart nur wenig Grund die Mannschaft umzustellen. Eine Einsatzgarantie gibt der Coach aber nur einem Spieler. Der GA tippt auf diese Aufstellung.

Bis auf Jannes Horn und Tim Lemperle konnte unter der Woche der gesamte Kader des 1. FC Köln wieder trainieren. Coach Steffen Baumgart kann also gegen Frankfurt nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Wir sollten uns darüber freuen, dass wir in der Lage sind mit 20 bis 22 Leuten in die Spiele zu gehen. Das ist eine sehr sehr schöne Sache. Es ist aber natürlich auch nicht so einfach, weil du die ein oder andere schwere Entscheidung treffen musst und auch wirst“, sagte Baumgart. So stellt sich unweigerlich die Frage, ob der Trainer Florian Kainz nach abgesessener Sperre wieder von Beginn an bringt. Dafür müsste möglicherweise Ondrej Duda den Platz räumen. Vielleicht auch Jan Thielmann, wenn Mark Uth dafür in die Spitze rückt.