Voraussichtliche Aufstellung : So könnte der 1. FC Köln gegen Hertha BSC spielen

Sein Einsatz in der FC-Startelf zum Saison-Auftakt gegen Hertha BSC zeichnet sich ab: Mittelfeldspieler Ellyes Skhiri. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Köln Vor dem ersten Saisonspiel gegen Hertha BSC am Sonntag steigt die Anspannung beim 1. FC Köln. Nach dem Zittersieg im Pokal in Jena weiß die Mannschaft nicht genau, wo sie steht. Schickt Trainer Steffen Baumgart dennoch dieselbe Startformation ins Rennen? Wir meinen, es gibt Änderungen.

Saison-Auftaktspiele und der 1. FC Köln – das war zuletzt eine schwierige Beziehung. Der bislang letzte Erfolg zum Start in die Bundesliga gelang den Geißböcken vor fünf Jahren (2:0 gegen Darmstadt 98), danach gab es ausschließlich Niederlagen im ersten Spiel. Gegen Borussia Mönchengladbach (0:1), den VfL Wolfsburg (1:2) und in der zurückliegenden Spielzeit gegen 1899 Hoffenheim (2:3) – in der Saison 2018/19 spielte der FC in der zweiten Liga – ging der FC als Verlierer vom Platz.

Das soll sich nun ändern. Am Sonntag (17.30 Uhr) erwartet die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart Hertha BSC im heimischen Rheinenergie-Stadion, und sie will nicht erneut mit einem negativen Erlebnis in die Saison starten, zumal eine Woche später die Partie beim FC Bayern München ansteht. Baumgart hat sich in intensiven Wochen der Vorbereitung einen genauen Überblick über sein Team verschafft, den vorläufigen Kader festgezurrt, und muss nun vor dem Duell mit den Berlinern eine Mannschaft finden, die seinen Ansprüchen gerecht wird.

