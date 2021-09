Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Leipzig aussehen

So könnte die FC-Aufstellung gegen Leipzig aussehen

Köln Gegen den SC Freiburg überzeugte der FC nur eine Halbzeit lang. Gegen Leipzig versprach der Trainer „volle Offensive“. Der GA tippt auf diese Aufstellung.

Trotz gleicher Ausrichtung wird der Kölner Coach seine Mannschaft umstellen müssen. Florian Kainz ist Gelb-Rot gesperrt. Baumgart hat im zentralen Mittelfeld die Qual der Wahl. In den vergangenen Spielen wechselte der Coach positionsgetreu unter anderem Louis Schaub für Landsmann Kainz ein. Gut möglich, dass der Rückkehrer also eine Chance erhält. Aber auch Jan Thielmann ist wieder fit. Möglicherweise rutscht der Youngster aber auch für Sebastian Andersson in die Startelf. Der Schwede konnte unter der Woche nicht komplett trainieren.