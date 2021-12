Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Augsburg aussehen

So könnte die FC-Aufstellung gegen Augsburg aussehen

Köln Am Freitagabend empfängt der 1. FC Köln den Tabellen-16. FC Augsburg. Es gibt einen Rückkehrer, den FC-Trainer Steffen Baumgart ganz sicher wieder in die Startelf stellt. Ansonsten drängen sich keine Veränderungen auf. Der GA tippt auf diese Aufstellung.

Selbst wenn Steffen Baumgart nun etwas Arbeit erwartet, besser: ein kleiner Tausch, er wird zutiefst froh darüber sein. Denn der Trainer des 1. FC Köln hat seinen Kapitän wieder an Bord. Jonas Hector wird gegen den 16. der Tabellen, FC Augsburg, nach seinen Oberschenkelproblemen wieder in der Startformation stehen. Nach seiner Auswechslung im Derby fehlte er in der Partie bei Arminia Bielefeld – und wurde schmerzlich vermisst. Baumgart hält große Stücke auf seinen Antreiber, der dem Kölner Spiel mehr Stabilität verleihen soll.