Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Berlin aussehen

So könnte die FC-Aufstellung gegen Berlin aussehen

Köln Am Sonntagnachmittag erwartet der 1. FC Köln Union Berlin im Kölner Stadion. Der Kader ist bekannt, die Startelf nicht. Der GA tippt auf diese Aufstellung.

Schon wenige Tage nach der 0:2-Niederlage bei Borussia Dortmund mischte sich bei den Spielern des 1. FC Köln auch eine Spur Stolz unter die erste Enttäuschung. Der FC war gegen den BVB die bessere Mannschaft, lag in den meisten Statistiken vorne, nur eben nicht auf der Anzeigetafel. Dennoch nahm der FC eine gehörige Portion Selbstvertrauen mit aus der Partie. „Wir haben die Partie in Dortmund analysiert und abgehakt. Der Fokus richtet sich auf Union. Wir nehmen die aufgestaute Wut mit in die nächste Begegnung“, sagte Innenverteidiger Timo Hübers nach der Partie.