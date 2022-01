Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen die Bayern aussehen

Köln Drei Siege in Serie, der sechste Tabellenplatz, mit dem 3:1-Erfolg über Hertha BSC ist der FC zudem perfekt ins neue Jahr gestartet. Ausgerechnet jetzt kommt der FC Bayern nach Köln. Der GA tippt auf folgende Aufstellung.

Mit einem Lächeln im Gesicht habe Steffen Baumgart am Sonntag das Olympiatadion verlassen, sagte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspieler-Abteilung, am Montag nach dem 3:1-Sieg gegen Berlin. Kein Wunder, die Geißböcke sind durch den Erfolg über die Hertha auf den sechsten Tabellenplatz gesprungen. Doch Baumgart warnte noch vor dem Spiel vor dem schweren Rückrunden-Auftakt, allen voran natürlich vor dem Heimspiel gegen den FC Bayern. Mutmaßungen, dass der Rekordmeister aufgrund der Corona-Pandemie personell geschwächt besetzt sei, lässt der Trainer nicht zu. Dennoch will der 50-Jährige am Samstag auf jeden Fall punkten, wenn es geht auch dreifach. Im Gegensatz zu den Bayern ist der FC bislang von großen Corona-Ausbrüchen offenbar verschont geblieben – zumindest nach allem, was bekannt ist. (Wie die Bild berichtet, ist Timo Horn infiziert.)