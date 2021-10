Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Dortmund aussehen

Köln Nur drei Tage nach dem 2:0-Erfolg über den VfB Stuttgart steht für den FC bereits das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund auf dem Spielplan. FC-Trainer Steffen Baumgart hat einige Wechsel angekündigt. Der GA tippt auf folgende Aufstellung.

Auf acht Positionen hatte FC-Trainer Steffen Baumgart sein Team am Mittwoch im Pokal im Vergleich zum jüngsten Ligaspiel umgestellt. Das Team funktionierte trotz dieser Änderungen alles in allem gut. Vor allem in der Defensive passte der B-Anzug. „Wenn ich davon spreche, dass es bei uns kein A und B gibt, dann hat man das heute ganz deutlich gesehen. Weil ich die Leistung in der ersten Halbzeit gegen eine sehr gute Stuttgarter Mannschaft ausgeglichen fand“, hatte Baumgart nach dem Pokalerfolg gesagt. Timo Hübers und Jorge Meré meldeten Ansprüche auf einen Startelf-Platz an.