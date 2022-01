Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Hertha BSC aussehen

Er wird voraussichtlich die Position des abgewanderten Rafael Czichos in der FC-Innenverteidigung einnehmen: Luca Kilian (rechts, im Duell mit Bielefelds Fabian Klos). Foto: dpa/Swen Pförtner

Köln Mit zwei Siegen in Folge hatte sich der 1. FC Köln aus dem alten Jahr verabschiedet. Gegen Hertha BSC will die Baumgart-Elf zum Rückrundenstart diese kleine Serie ausbauen und zum ersten Mal drei Liga-Spiele in dieser Saison hintereinander gewinnen. Rafael Czichos hat den Verein verlassen, Stürmer Sebastian Andersson ist erkrankt. Der GA tippt auf diese Aufstellung.

Die Spielzeit ließ sich für den 1. FC Köln vielversprechend an. Mit einem Sieg im Hinspiel gegen Hertha BSC (3:1) ebnete die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart den Weg zu immerhin nun 25 Punkten auf der Habenseite und einem beruhigenden Polster auf die gefährdete Zone. Viele falsche Entscheidungen hat der Trainer also nicht getroffen. Vor der Pause vertraute er in den Partien gegen Wolfsburg und Stuttgart jeweils der selben Startformation. Gegen die Berliner wird das nicht gehen. Denn Abwehrchef Rafael Czichos wechselte in die USA, Stürmer Sebastian Andersson ist wegen einer Erkrankung nicht einsatzfähig.

Eine wichtige Entscheidung hatte Baumgart zudem vor dem Auftakt zu treffen. Wer wird die Nummer 1 im Kölner Tor? Der 50-Jährige beließ es dabei: Marvin Schwäbe, der am Ende der Hinrunde den verletzten Timo Horn vertrat, wird seinen Platz zwischen den Pfosten behalten. Vorerst. „Marvin Schwäbe wird im Tor stehen“, sagte der Kölner Coach vor der Partie gegen die Hertha am Sonntag (15.30 Uhr).

Unsere Partner









zurück

weiter

Kilian wird wohl Czichos ersetzen

Neues gibt es dagegen im Hinblick auf die Besetzung der Abwehrzentrale. Nach Czichos’ Weggang muss einer der beiden Posten in der Innenverteidigung neu besetzt werden. Timo Hübers spielte zuletzt an der Seite des Routiniers und wird nun voraussichtlich mit Luca Kilian die Innenverteidigung bilden. Dass Jorge Meré eine Chance von Beginn an erhält, ist nahezu ausgeschlossen. Der Spanier meldete sich am Donnerstag mit einer Erkältung vorerst ab, liegt aber ohnehin im Baumgart-Ranking hinter dem neuen Duo Hübers/Kilian.