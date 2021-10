Voraussichtliche Startelf : So könnte die FC-Aufstellung gegen Leverkusen aussehen

Köln Die 0:5-Pleite gegen die TSG Hoffenheim hat beim 1. FC Köln Spuren hinterlassen. Nun ist Wiedergutmachung angesagt. Ausgerechnet gegen Bayer Leverkusen. Der GA tippt auf folgende Aufstellung.

Die neu gewonnene Euphorie rund um den FC hat aufgrund der bitteren 0:5-Pleite gegen die TSG Hoffenheim einen ersten herben Dämpfer erfahren. Die Niederlage war auch in der Höhe verdient. Es wirkte so, als habe die TSG das System von Trainer Steffen Baumgart nicht nur entschlüsselt, sie hat es kopiert und das auch noch erfolgreich. Unter der Woche hat das Trainerteam die Niederlage aufgearbeitet. Denn am Sonntag wartet auf den FC erneut ein schweres Kaliber. Die Geißböcke erwarten Bayer Leverkusen im Kölner Stadion.

Zwar fällt Mittelfeldmotor Ellyes Skhiri auch weiterhin verletzt aus, dennoch wird FC-Trainer Steffen Baumgart wohl Wechsel vornehmen. Dejan Ljubicic und Jonas Hector, die ebenfalls gegen Hoffenheim nicht dabei waren, stehen dem Trainer wieder zur Verfügung. „Wir müssen da auf die Geschwindigkeit der Leverkusener achten. Wir spielen gerade mit dem Gedanken, mit einem oder zwei Sechsern zu spielen, aber das hat auch etwas mit der Ausrichtung zu tun“, sagt Baumgart. Das könnte bedeuten, dass Salih Özcan erneut eine Chance von Beginn an erhält, mit Sicherheit wird aber Ljubicic in die Startelf zurückkehren. Spannend wird auch die personelle Entscheidung in der Defensive. „Es ist die Qual der Wahl bei der Aufstellung in der Innenverteidigung“, sagt Baumgart. Rafael Czichos dürfte gesetzt sein.