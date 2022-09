Startelf in der Conference League : So könnte der 1. FC Köln gegen den 1. FC Slovacko starten

Will sich mit dem FC gegen Slovacko durchsetzen: Offensivmann Linton Maina (links). Foto: dpa/Federico Gambarini

Köln Nach der Bundesliga ist vor der Conference League – in diesem Rhythmus muss der 1. FC Köln derzeit ran. Trotz der Belastung gilt das Team von Trainer Steffen Baumgart gegen den 1. FC Slovacko aus Tschechien als Favorit.

Aufregende Tage liegen hinter dem 1. FC Köln und speziell seinem Trainer. Nach den Ausschreitungen von Nizza erlebte Steffen Baumgart auch gegen Union Berlin alles andere als einen geruhsamen Nachmittag. Die Leistung und Leitung des Schiedsrichters beim 0:1 gegen Union Berlin hatte ihn mächtig aufgeregt. Nicht so sehr die Niederlage an sich, die nach Meinung des Trainers sehr verdient war gegen bessere Hauptstädter. Daher gilt es nun für die Kölner den Blick nach vorne zu richten, denn schon an diesem Donnerstag geht es in der Conference League weiter mit der Partie gegen den 1. FC Slovacko (21 Uhr/RTL). Gegen die Tschechen wird Baumgart wohl wieder seine Rotationsmaschine anschmeißen.

Als Kandidaten für einen Startelfeinsatz bieten sich einige Spieler an, die zuletzt gegen Union Berlin zunächst außen vor waren. So könnte Jan Thielmann den FC-Dynamo in der Offensive wieder antreiben. Als neuen Partner in der Sturmmitte ist mit Steffen Tigges zu rechnen, der zuletzt für den schwachen Florian Dietz eingewechselt wurde. Als zweiter Stürmer bietet sich der erfahrene Sargis Adamyan an, der für mehr Präsenz im und am Strafraum sorgen könnte.

In der Defensive wird wohl die die etablierte Viererkette mit dem genesenen Benno Schmitz (rechts), Timo Hübers, Luca Kilian (innen) und Kapitän Jonas Hector (links) zum Einsatz kommen. In Abwesenheit des verletzten Jeff Chabot wäre allerdings Nikola Soldo eine Alternative. Der Neuzugang könnte Kilian ersetzen, der im darauffolgenden Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum gesperrt fehlen wird. Das Spiel gegen den 1. FC Slovacko könnte also als Probelauf für das zu erwartende Innenverteidigerduo gegen Bochum, Hübers und Soldo, werden. Wahrscheinlich ist dies jedoch nicht.